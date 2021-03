Lupita Jones, de Miss Universo a buscar ser gobernadora

Lupita Jones se convirtió en 1991 en la primera mexicana en ganar el certamen de belleza Miss Universo. Ahora, 30 años después, busca tener un triunfo dentro de la política como candidata de la coalición "Va por Baja California" (PRI, PAN y PRD) por el gobierno estatal.

En aquel concurso realizado en el "Aladdin Theatre for the Performing Arts", en Las Vegas, Estados Unidos, la nacida en Mexicali, Baja California, fue la vencedora sobre la concursante de Países Bajos, Pauline Huizinga (primera finalista) y la proveniente de la Unión Soviética, Yulia Lemigova (segunda finalista).

En las próximas elecciones, Jones, quien no tiene experiencia política previa, se medirá ante Jorge Hank Rhon (del PES) y Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), alcaldesa de Mexicali. Fue la secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas en el PRD, Elizabeth Pérez, la que confirmó la candidatura. Antes de la confirmación de Lupita Jones en la contienda del 6 de junio, apenas el pasado jueves 18 de febrero, la empresaria había señalado en redes sociales que no tenía experiencia en este tipo de cargo, pero diversos grupos la habían invitado a contender por la gubernatura.

"Esta no es una decisión que se deba tomar de manera improvisada por eso me he puesto a reflexionar profundamente sobre mi estado y qué podría hacer yo si tuviera esa responsabilidad", señaló. "Baja california se merece un gobierno a la altura de su gente, de su historia, de su cultura, de su industria, de sus mujeres y sus hombres. Baja California necesita un gobierno de unidad que nos ayude a levantarnos de la pandemia y nos permita llevar a nuestro Estado a una nueva época".

La empresaria y modelo señaló en ese momento que además siempre ha visto a Baja California en la vanguardia de México, estando un paso adelante y marcando pauta en áreas como la cultura. "No tengo experiencia de gobierno, pero también es cierto que no tengo las mañas de quien ha tenido un cargo público y eso también es bueno porque podemos innovar, proponer, porque claramente las cosas no están funcionando", señaló.

Otros famosos cambian los estudios por la política

Así como Jones cambió de giro, del mundo de la belleza al de la política, la actriz mexicana Biby Gaytán se volvió la abanderada del Partido Acción Nacional (PAN) como precandidata para la presidencia municipal de Ocoyoacac, Estado de México. Silvia Gaytán Barragán, nombre real de la actriz, fue incluida hace dos semanas en la lista de 26 nuevos registros que el presidente de la Comisión Organizadora Electoral del PAN en el Estado de México, Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, presentó para distintos municipios de la entidad.

Entre los famosos que aspiran a un cargo político en el proceso electoral federal ordinario 2020-2021 está también el actor y conductor Alfredo Adame, candidato a Diputado federal por el distrito 14 Tlalpan.