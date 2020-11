Lupita Jones borra su polémico video de Instagram

TIJUANA, B.C.- Muy entrona, Lupita Jones se defendió de las acusaciones que le hizo Sofia Aragón. Despotricó, dijo que tenía para ella y para otras tantas ex reinas de belleza, tanto que los más de 40 minutos de video en su Instagram los borró.

“¿No que muchas pruebas las que tienes para desmentir lo que digan de ti y borras el video que hiciste? Qué cosas más no harías”, le cuestionó Flor, una de sus seguidoras en la red.

La ex Miss Universo 1991 y actual directora de Mexicana Universal, ha tenido una serie de disparos, literal, de las ex concursantes que se unieron a la defensa de la actual soberana que este año entregaría la corona, y quien la acusó entre otras cosas de no apoyarla en gastos para el Miss Universo.

La polémica que inició el pasado martes, luego de que Aragón levantara la voz, puso al descubierto posibles malos manejos de Jones, de los que la ahora conductora de Azteca dijo tener pruebas y solo llegaría hasta donde la otra lo quisiera, literal, de ella no iban a hablar.

“Esto funciona porque hay un cerebro que alguien lo maneja y soy yo, aunque no les guste y porque soy perseverante, necia y terca”, refirió Jones sobre el certamen que este año se transmite por Imagen Televisión.

Jones Garay quien su fama entre las ex reinas no es la mejor, también tuvo señalamiento en su momento por Denisse Franco en 2017, una de las favoritas del top de Latinoamérica para recibir la corona mundial.

En ese entonces, la sinaloense dio a conocer que semanas antes dejó de tener el apoyo de Jones para el concurso, una situación ríspida, de la que Grupo Healy fue testigo durante la cobertura del Miss Universo en Las Vegas, Nevada.

“En cuanto a lo que menciona Sofia en su Live, yo también les puedo decir que las cosas no son tan fáciles como las hacen ver y solo las que vivimos la experiencia lo sabemos”, reiteró Franco en su Instagram.

También Cynthia de la Vega, quien representaría a México en 2011 para el Miss Universo tuvo conflicto con Jones, cuando la organización la señaló de indisciplinada, que a decir de De la Vega fue el peso por la presión del certamen.

Mañana jueves Sofia Aragón y Nebai Torres, concursante de Jalisco en 2017, mantendrán una charla en Instagram, en tanto, Lupita Jones compartió nuevas fotos de ella en su cuenta.