Lupita D'Alessio sostiene que el respeto es vital en la lucha feminis

"No me gusta quitarme la edad; la puedo regar, pero falsa no soy", comentó Lupita D'Alessio durante una entrevista quien el día de hoy cumple 67 años de edad y los celebra estando saludable rodeada de sus hijos y sus nietos, a quienes los ve crecer y cumpliendo sus sueños.

El camino artístico y personal de Lupita no ha sido fácil, pero al día de hoy ya cosecha el fruto de un trabajo de más de 50 años, en donde a pesar del paso de los años, aún mantiene intacta la potencia de su voz, algo que demostró hace unos días durante el concierto que ofreció en streaming.

"Sí, es un milagro, es increíble que, a estas fechas, después de esa vida tan sin sentido que llevé pueda estar aquí y pueda hablar y cantar", expresó.

Y es que a pesar de los golpes que le dio la vida, ahora derrama lágrimas de felicidad y da gracias por permitirle llegar a los escenarios y no sólo haber visto crecer a sus hijos en ellos, sino que ahora pudo compartir el debut como cantante de su nieta Sara María D'Alessio.

"Yo canté siempre con mis hijos, Ernesto estaba muy chiquito, cantó de adolescente y luego creció y siguió cantando conmigo, se casó y me acuerdo que volé a Monterrey al nacimiento de Sarita y verla ahora así cantando conmigo en un escenario, después de cantar con mi hijo, siento lágrimas y un nudo en la garganta, estoy muy agradecida con sus padres de que lo permitieron y con Dios de que me haya dado salud para estar aquí…", dijo antes de iniciar su show.

Cuenta con más de 60 producciones discográficas, siendo la primera "Mi corazón es un gitano" en 1971, de donde se desprende su sencillo homónimo, con el que debutó su nieta.

Como actriz, participó en siete telenovelas: "Cartas sin destino" (1973); "Ana del aire” (1974); "Paloma" (1995); "Aprendiendo a amar" (1980); "Tiempo de amar" (1987); "Lo blanco y lo negro" (1989) y "Ellas, inocentes o culpables" (2000). También tuvo participación en dos películas, "Mentiras" y "Hoy voy a cambiar".

Además de ser una abuela amorosa, ahora antes que artista es madre y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, que aunque sus hijos ya son adultos, sigue velando por ellos, recientemente alzó la voz en defensa de su hijo menor César, cuando denunció a través de un video con la cara ensangrentada que, presuntamente fue golpeado en la casa del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel.

Siempre ha demostrado ser una mujer fuerte y esa fuerza la ha hecho ver en su trabajo y en las canciones que interpreta y ahora también alza la voz y se ha unido a la lucha feminista, en donde pide que se lleve la lucha con respeto y silencio.

"A mí no me gusta mucho usar esa palabra de empoderada porque creo que desde que tengo uso de razón las mujeres hemos sido muy valientes y muy trabajadoras y no somos mujeres que no puedan hacer algo solas, lo podemos y salimos adelante, si va haber una marcha feminista adelante, pueden contar con mi voz, si se hace con respeto y con mesura. Hay que ser prudentes si queremos que nos traten bien hay que demostrar y no hagamos lo que no queremos que nos hagan a nosotros, se puede levantar la voz, estoy de acuerdo, pero o nos quejemos que nos faltan al respeto, si nosotros somos quienes faltamos al respeto a los demás, creo que eso es bien importante, si yo le quiero quitar la paja a mi hermano del ojo, primero yo me la tengo que quitara mí, es como debe de ser, pero adelante que se haga con respeto con silencio y yo apoyo el movimiento femenino, apoyo a las voces con coherencia, que luchemos por un país mejor, por una sociedad integra", expresó.