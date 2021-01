Lupita D'Alessio prepara nuevo concierto en línea y supera retos del 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- La intérprete de "Mudanzas" aprovechó para felicitar a los integrantes del programa matutino "Venga la Alegría" por sus 15 años al aire, además de platicar sobre su trabajo más reciente y el concierto en línea que prepara para marzo.

"Sí ya entro al estudio con mi disco numero 56, sería un disco inédito que estamos haciendo y con el evento este que estamos haciendo el concierto en linea de la Arena México, que estamos preparando el 06 de marzo", platicó D'Alessio con Pato Borguetti y Sergio Sepulveda.

"Bobo Producciones y yo estamos preparando algo y Beto Domínguez con mi banda, que siento que es uno de los grandes músicos, algo muy fuera de lo normal por que literal es como que no hay aplausos, entonces esos espacios, lo que nunca Lupita D'Alessio había hecho, hay que cantarlos, entonces el concierto se te va como a una hora 50 sin interrupciones de concierto", explicó Lupita.

Sin duda Lupita D'Alessio es una de las grandes intérpretes mexicanas que ha permanecido latente en el gusto del público mexicano, por lo que a sus seguidores siempre les alegra saber que vienen nuevas propuestas musicales y artísticas. Pero para la cantante, explica que sí hace falta la interacción personal con su público, extraña los aplausos y reacciones espontáneas.

"Por que el aplauso alarga un show, y el artista aprovecha, respira y descansa, pero si se extraña mucho por que es el alimento del artista, pero también entiendo que esta parte de silencio, igual te concentra y te ayuda en muchos sentidos para interpretar, concentrarte. Creo que es algo nuevo y como tal lo recibo. Es una manera de aprender a cantar", expresó "La leona dormida".

Al cuestionarla sobre su espera para lanzar una nueva propuesta musical, la matriarca de la familia D'Alessio explicó que sentía que aún no era tiempo para volver a un escenario, pero las circunstancias cambiaron y recibió la ayuda necesaria.

"Indudablemente sabemos los tiempos por los que estamos pasando. Yo no lo quería hacer por que sentía que no era tiempo como de hacer algo", declaro la intérprete y agregó, "Pero también entiendo que la gente requiere diversión, quiere distraerse".

Al explicar los motivos que la animaron al regresar al medio del espectáculo expresó: "Yo no quería hacerlo, deje pasar un año, pero Ari Borovoy me llamó y me dijo por favor vamos a hacerlo, creo que ya es tiempo, en marzo lo podemos hacer", confesó la cantante.

Una vez que se convenció del potencial que había en el proyecto, Lupita expresó que tuvo algunas condiciones para regresar a trabajar consciente de su estado actual. "Tengo 66 años, el 10 de marzo cumplo ya 67, si Dios me lo permite primero y el 6 de marzo es cumpleaños de Ernesto, por eso debemos cuidarnos".

Fuertes retos personales para la familia D'Alessio

En las últimas semanas la familia D'Alessio se ha visto en los titulares de los medios de comunicación a causa de una agresión que recibió el menor de los hijos de Lupita, a lo que la cantante se expresa, dentro de los posible, ya que hay límites que no puede pasar, debido a un proceso legal que presenta el intérprete con sus agresores.

"Estamos pasando tiempos difíciles, yo sobre todo como mamá y mi Fita, quién es qué cocina aquí en casa, se le murió un hermano de covid, tuvo que ir a Oaxaca, entonces no es de fuera, también lo hemos vivido aquí de adentro", explicó durante la entrevista.

¡Nuestra querida Lupita D'Alessio se une a la celebración de los #15AñosVLA y le otorgamos un merecido reconocimiento por ser la fan honorífica #1!�������� >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/B2MmNyJcUw — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 4, 2021

"Hay una parte muy agresiva que vivió mi hijo César, fueron momentos muy complicados, en este momento no puedo hablar del asunto por que hay una línea con sus abogados y la investigación, pero sí fue, ijole ¿cómo te explico? Qué si no era el covid, casi me matan a un hijo", narró.

A decir de la intérprete de "Que ganas de no verte nunca más", como madre sintió impotencia al ver la negligencia a la que su hijo fue expuesto. "Reconozco a los que si entregan su vida por todos nosotros, pero también reconozco que no puedo hacerme de la vista gorda, de qué hay gente negligente hacía los pacientes, hacía los enfermos, hacía los sucesos que hay. Eso es una injusticia", declaró.

Durante la entrevista con Sergio Sepulveda y Pato Borguetti, la “Leona Dormida” fue declarada como fan honoraria del programa “Venga la Alegría” y se comprometió a pronto estar cantando en vivo durante la transmisión del matutino.