Lupita D'Alessio no quiere homenaje en Bellas Artes: ''Ya huele a viejo eso''

Ciudad de México.- La cantante Lupita D'Alessio expresó su deseo de despedirse de los escenarios después de su carrera artística, aunque dejó en claro que no quiere un homenaje en Bellas Artes, aunque sus colegas estén interesados en dicha posibilidad.

En su reciente encuentro con los medios, anunció que su gira ‘Gracias’ estaría dedicada a sus fanáticos mexicanos, ya que considera que se acerca el momento de retirarse.

Es para dar las gracias a todo México y no me hagas llorar porque me vas a hacer llorar. Creo que es tiempo, los tiempos son de Dios, no míos, pero si siento como que ya tengo que empezar a entrenarme para ese momento... y esto es gracias a México, aquí es donde yo me di a conocer… Hay que irse fuerte, sana vocalmente bien, arriba, no abajo, no mal. Creo que es importante saberse retirar aunque sean sentimientos encontrados que sea tu vida el escenario. Siento que no es fácil tomar una decisión así, ya estoy grande, no mal, pero no quiero causar lastimas, ¿no?”