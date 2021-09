Lupita D'Alessio Vs Andrea Legarreta: La vez que la cantante la amenazó con sacarle los ojos y también a Galilea Montijo

CIUDAD DE MÉXICO.-Lupita D'Alessio amenazó a Andrea Legarreta con sacarle los ojos si se volvía a meter con su familia.

En el año 2008, la cantante estalló contra la conductora de Hoy y le pidió que "no hablara jamás de sus hijos".

“Yo quiero dirigirme directamente a Andrea Legarreta. Andrea, yo a ti respeto, respeta a mi familia, respeta a mis hijos, yo no me meto con tus hijos; y a ti Galilea muchos menos, porque tú no los tienes, entonces mucho menos puedes hablar”, expresó D’Alessio.

Agregó:

Qué burlona es Andrea Legarreta, cómo cambió esa niña, tan bonita que era, es otra persona completamente, te pido por favor que no te vuelvas a meter con mis hijos porque te saco los ojos, Andrea, a ti y a todos los que te rodean, nada más te digo eso a ti, y a ti Galilea”.

¿Por qué se pelearon Lupita D'Alessio y Andrea Legarreta?

Según D'Alessio, Andrea se había burlado en un principio de ella por estar gorda, lo que no le pareció. Pero también se burlaron de que el hijo de la "Leona Dormida" vendía helados.

"Sacaron una nota donde estoy con un rebozo y me voy a Mexicali y pues están habalndo de mi gordura cuando mi gordura me la dejó una enfermedad, que me dejó como 15 kilos arriba, que no los he podido bajar", aclaró.

Agregó:

"Estar con un micrófono no te da derecho a burlarte de mi hijo que está trabajando honradamente, porque yo no me meto con los tuyos, ok. Tú estás ahí sentada más no puedes hacer nada más, yo he visto cómo te burlas -y hablo de muchas artistas- que te burlas de ellos, también Galilea, que se burlan, con la boca, con palabras como con doble sentido", señaló.

Finalmente, Andrea Legarreta lamentó las declaraciones de la artista y reiteró que jamás se burlaron de su hijo:

“Últimamente hemos visto a Lupita tristemente de una manera muy irritable, muy inconforme tal vez, la realidad es que está llevando las cosas a un extremo que no lo amerita, aquí nunca nos burlamos. Nunca me ha parecido indignante el trabajo que tiene tu niño, al contrario, me parece muy digno y me parece muy lindo, qué pena de verdad, Lupita, que lo tomes de esa manera, porque no va por ahí y siempre te hemos respetado a pesar de todo”, contó.