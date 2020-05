!Lupillo Rivera y El Coyote discutieron hasta llegar a los golpes!

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo parece indicar que Lupillo Rivera y El Coyote no mantienen una buena relación, pues según información de ‘El Debate’, este último afirmó que tuvieron una pelea en la última entrega de los Premios Furia.

Y es que El Coyote afirmó que Lupillo se aprovechó del tiempo que le tocaba a su colega para cantar, por lo que decidió reclamarle detrás de cámaras.

"Cuando me dieron el banderazo para cantar todo llevaba su tiempo no, tenía la gente todo organizado cuando yo iba bajándome de la limusina me salió mi compa con una banda en medio de la gente que se me metió así como a dos metros fíjate, el vato como tirándome picones", aseguró El Coyote.

La discusión comenzó a subir de tono, por lo que comenzaron a intervenir los equipos de seguridad de cada uno, el Coyote, por su lado, pidió que nadie se metiera y que arreglaran sus problemas solo ellos dos.

‘‘Y se metió la gente de él, y se metió la gente mía y le dije no viejo yo y usted solitos a la ver&%’’, dando inicio a los golpes.

Cabe mencionar que Lupillo Rivera no ha dicho nada al respecto por el momento, usuarios de redes sociales están a la espera de que cuente su propia versión.