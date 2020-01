Lupillo Rivera se harta de fan en redes y lo insulta

El cantante Lupillo Rivera se molestó con un seguidor que le dejó más de diez comentarios negativos y le sugirió ir a la iglesia. A través de un video mostró su malestar con un seguidor que solamente se ha dedicado a molestarlo en sus distintas redes sociales. Por ello, le dio algunos consejos a este usuario.

"No es una amenaza. Si yo te caigo mal, si no te gusta mi música, mi forma de actuar, mi forma de cantar, no te gusta mi familia, si no te gusta nada de mí, ¿qué haces siguiéndome? Mejor usa las redes sociales para cosas positivas”, dijo.

El cantante sugirió que vaya a la iglesia para arreglar su corazón y preguntarle a dios ‘por qué soy tan pendejo y sigo a un güey que no quiero y le pongo comentarios malos’.

Asimismo, denunció al usuario para que Facebook bloqueara su cuenta por poner cosas ofensivas.

“Sé feliz y arregla tu corazón. Hazle el amor a tu mujer y ponte a concentrarte en tu familia en lugar de poner comentarios malos”

Finalmente, indicó que este 2020 no aceptará comentarios negativos en redes sociales, por lo que optará por bloquear a quien lo insulte.