¿Lupillo Rivera se 'arrancará' de la piel a Belinda?

CIUDAD DE MÉXICO.- Ya está más que confirmado el romance entre Christian Nodal y Belinda, actuales 'coaches' de "La Voz Azteca" y por su puesto Lupillo Rivera ha sido parte del tema de conversación, donde los fans han estado reviviendo el romance que "El toro del corrido" y la cantante tuvieron.

Una de las pistas que dejó más que en claro aquella relación fue el tatuaje que el cantante se hizo en el brazo izquierdo con el rosto de Belinda. Pero, ¿se quedará ese tatuaje en la piel de Rivera?

Todo parece indicar que sí mantendrá el tatuaje que cubre su brazo izquierdo, por lo menos hasta que cambie de opinión, pues él mismo confesó que "se quedará ahí para siempre".

El tatuaje de Belinda ahí se va a quedar, lo voy a tener siempre, simplemente no me lo voy a quitar porque le di mi palabra a ella de que me lo iba a quedar para siempre