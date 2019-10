Lupillo Rivera revela motivo por el que se tatuó el rostro de Belinda

MÉXICO.- A pesar de que el romance entre Lupillo Rivera y Belinda llegó a su fin, varios detalles de su relación sentimental siguen saliendo a la luz.

Luego de que el llamado “Toro del Corrido” confirmara que sostuvo un amorío de 5 meses con la cantante y actriz, ahora confesó el motivo por el que se tatuó el rostro de su ex en el brazo izquierdo.

“Fue un reto que (Belinda) me hizo en una ocasión. Me retó a ver si me hacía un tatuaje y, ¿por qué no? Es mi piel, mi brazo y con mucho gusto (me hice el tatuaje). Me mandó su foto estando yo en Las Vegas”, contó en cantante en entrevista para la revista TVyNovelas.

Y a pesar de que se pudiera especular que este reto lo hizo Beli durante su romance, el hermano de Jenni Rivera relató: “Fue una semana antes (de ser novios), porque muchos de sus fans tenían el rostro de ella en su piel, es lo que estábamos viendo en los cortes de ‘La Voz’”.

Finalmente, Lupillo dijo que, por su parte, no retó a Belinda. Y al respecto de la diferencia de edades entre ellos, dado que le lleva 17 años a la intérprete, contestó: “En el amor no hay edad, se tiene que dar. El amor es así, no importa si eres más joven o ella, el amor es puro”.