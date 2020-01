Lupillo Rivera habla sobre el peor trabajo de su vida y Belinda

LOS ÁNGELES, California.- Lupillo Rivera estuvo de invitado en el programa del Escorpión Dorado con quien, arriba de un convertible, compartieron datos interesantes sobre la vida del cantante.

Durante la charla Rivera cuenta que de joven trabajó en la construcción y vendía chicles en la calle, pero señaló que el peor trabajo de todos fue cuando estuvo en McDonalds volteando hamburguesas.

‘‘El peor peor que nunca me ha gustado que siempre recuerdo ese trabajo fue el… trabajé en el Mc Donald’s dos semanas, era el que volteaba las hamburguesas y como yo no sabía mucho de ese jale... la carne está congelada y yo la descongelaba y me regañaban, la ponía en el lavamanos para que se estuviera descongelando y no: ‘es directo así en el comal’”, señaló Lupillo.

En cuanto a su pasado con Belinda, el famoso prefirió reservarse los comentarios, incluso se negó a mostrar el brazo en el que la tiene tatuada.

‘‘¿Qué pasó ahí?, vamos a hacer de cuenta que nadie te ha preguntado nada ¿fueron novios si o no?”, preguntó, pero Lupillo evadió contestar claramente.

‘‘Tuvimos una amistad muy hermosa… trabajamos en un proyecto bien a todo dar… No me gusta meterme en ese rollo… me gusta respetar la privacidad de la muchacha, siempre ha sido así, se le tiene que respetar”, afirmó Lupillo Rivera.