Lupillo Rivera habla sobre el arresto de su exesposa, Mayeli Alonso

LOS ÁNGELES, California.- Tras la noticia de que Mayeli Alonso fue arrestada en el aeropuerto de Los Cabos, Baja California, Lupillo Rivera fue cuestionado por la prensa sobre el tema y sólo dijo que sus hijos se estaban bien.

Al parece Lupillo Rivera no quiso meterse “en camisa de once varas” y prefirió no tocar el tema de la supuesta detención de Mayeli Alonso, quien fue su esposa por trece años y es madre de dos de sus hijos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El miércoles pasado, Mayeli posteó un video en su red social de Instagram en donde denuncia a una aerolínea por supuesto mal servicio, situación que según Elisa Beristain, de Chisme No Like, la exmujer de Lupillo terminó arrestada, al igual que su novio Jesús Mendoza.

En el clip, la estrella de “Rica, Famosa, Latina” se quejaba que la empleada de Volaris no le había querido cobrar el peso de una maleta extra, misma que anteriormente le habría dicho que no era necesario declararla, pero al momento de abordar, que siempre sí.

En el video no se ve si Mayeli y su pareja fue arrestada, pero sí se muestra enfurecida y explica su versión de los hechos, incluyendo las maltratadas que le dio a los empleados por hacer presuntamente mal su trabajo.

En su cuenta personal de Instagram, Elisa Beristain asegura que Mayeli sí fue detenida, pero al menos el escándalo que la empresaria hizo en el edificio federal, nadie lo puede negar.



Lupillo reacciona ante el supuesto arresto

Ante tales acontecimientos, Lupillo Rivera fue cuestionado por la prensa durante la presentación de su nuevo tema “Grandes Ligas”, mismo que grabó en colaboración con Snoop Dogg, El Alemán, Santa Fe Klan y B-Real.

El hermano de Jenni Rivera se limitó a hablar sobre sus hijos y aseguró que se encontraban bien.

Lo único que puedo decir es que mis hijos están al cien por ciento. Estoy contento con mis hijos. Ahorita estoy concentrado en ‘Grandes ligas’, pero te garantizo que mis hijos están en su mejor cuidado y gracias a Dios están bien”, finalizó.

Lupillo y Mayeli se casaron en 2006, y procrearon dos hijos. En 2018 se separaron y en 2019 se divorciaron legalmente. Desde entonces, la pareja ha estado en pleitos mediáticos por situaciones que supuestamente detonaron su matrimonio.