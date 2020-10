Lupillo Rivera dice que ha estado con 2733 mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- Lupillo Rivera no se arrepiente de su romance con Belinda el año pasado, ni ninguno que ha sostenido con las más de 2 mil mujeres con las que ha estado a lo largo de su vida.

Así lo dijo en el programa “Estrella TV, Tu-Night con Omar Chaparro”, donde habló sobre su vida sentimental y fue cuestionado sobre cuántos romances ha tenido en sus 48 años de edad.

2,733 mujeres, gracias a Dios. 2,733 en mi vida”, reveló Lupillo.

Dijo que su vida sexual la comenzó a los 16 años con una mujer de 33 años de edad.

“Jugaba béisbol y todas las tardes pasaba por su casa para agarrar el camión, siempre la miraba a la muchacha y pues... duré tres semanas sin ir al béisbol porque paraba en la casa de la señora durante tres semanas seguidas”, reveló el hermano de Jenni Rivera.

Pese a que Belinda ya tiene una relación de meses con Christian Nodal, Lupillo Rivera no olvida el tatuaje que se hizo en el brazo con el rostro de la cantante, como una marca de su amor por ella.

Omar le comentó que no debía sentirse mal por hacerse un tatuaje de quien ahora es su ex novia, pero Lupillo dio un contundente mensaje respecto al tema.

“Mi vida no la cambiaría por nada en el mundo. No me arrepiento de nada de mi pasado. Todo lo he hecho al 100% y lo he hecho porque se me da la regalada gana”, dijo Lupillo.