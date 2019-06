Lupillo Rivera cuenta cómo seduce a Belinda

LOS ÁNGELES, California.- Lupillo Rivera formó parte de un concurso en el que se regalarían atuendos a 20 de sus seguidores en Los Ángeles, California, lugar que aprovechó para contestar algunas cuantas preguntas de los medios.

Como era de esperarse, salió a flote el tema de una supuesta relación con Belinda.

Uno de los reporteros le preguntó que si era verdad que ya se habían besado, a lo que el cantante contestó:

‘‘No, no, todavía no. Yo creo que como cualquier mujer la he tratado con mucho respeto, con mucho cariño, como se debe tratar a una mujer, y creo que [eso] es normal’’, agregó el famoso.

También le cuestionaron si tenía alguna manera de seducir a Belinda.

‘‘Pues qué te diré, fíjate que la música es algo muy bonito; la verdad, la música es algo que nos ha funcionado muy bien’’, contestó el cantante.

Cabe recordar que ambos ya han dejado en claro que entre ellos sólo existe una relación de trabajo y, que de hecho, se encuentran trabajando juntos en un proyecto.

‘‘Estamos trabajando un tema juntos, ya pronto lo van a ver ahí en el show de ‘La Voz’. Lo hicimos con mariachi; lo van a poder disfrutar en el show. Ella eligió la canción, nosotros elegimos el estilo, que es mariachi, y decidimos cantarla, y la verdad es que [ella] tiene un talento muy especial’’.

Por su parte, Belinda, ya se ha encargado de desmentir dichos rumores sobre una relación. Asegura que no le parece extraño ya que es muy normal que la emparejen con quien se encuentre trabajando.