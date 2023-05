Lupillo Rivera confirma ruptura con Giselle Soto y aclara presunta infidelidad

Ciudad de México.- Lupillo Rivera se expresó después de las especulaciones que trascendieron después de su separación de Giselle Soto, ya que se especulaba que la razón fue la supuesta infidelidad de Soto con Fernando Vargas Jr.

El cantante enfrentó dichas teorías donde señalaban que había corrido a Giselle de su casa en California tras enterarse de la infidelidad.

Hay muchas especulaciones, hay muchos chismes que se están diciendo, pero pues yo la verdad lo único que puedo aclarar y decir es que nosotros ya teníamos problemas, Giselle y yo ya veníamos con problemas desde noviembre, por ahí en enero en mi cumple nos fuimos a Loreto y nos dimos cuenta, sabíamos que ya la relación estaba afectada”

Explicó el cantante.

Tenían libertad

Lupillo aclaró que desde ese momento ambos tenían la libertad de salir con otras personas si así lo deseaban. “Los dos teníamos derecho de hacer lo que quisiéramos, ella tenía la libertad de ir y salir a donde ella quisiera ir, y estábamos viviendo bajo el mismo techo separados, son cosas de la vida”, detalló.

Posteriormente, el intérprete de “El Pelotero” aprovechó el momento para enviarle un cariñoso mensaje a su ex. “La mujer me entregó tres años de su vida, mis respetos para ella, se lo agradezco su tiempo. Lo único que me queda decir es que le deseo lo mejor del mundo”, puntualizó.

De la misma manera, Lupillo hizo una solicitud a los medios de comunicación. “Y pedirles de favor a los medios e influencers que son los que sacan las cosas ahora, que investiguen las cosas bien antes de ponerlas, porque si pueden dañar a personas que no se lo merecen”, manifestó.

Sin hablar mal

Por último, el cantante de música regional mexicana declaró que por su parte nunca será escuchado hablando mal de alguna de sus exparejas.

“Todas las mujeres del mundo se merecen un respeto y nosotros siempre debemos hacerlo, el ser agradecido con la pareja que compartirse los 3 años, yo creo que es más que suficiente, y pues para toda la gente que traiga la confusión de las especulaciones y todo eso, aquí estoy enfrentando la situación y diciéndoles realmente cómo sucedieron las cosas y ojalá que ya le paren a ese rollo, porque a Giselle nunca le ha gustado esta onda”, expuso.