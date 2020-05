Lupillo Rivera confiesa que nunca amó a nadie como a Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa “El minuto que cambió mi destino”, Lupillo Rivera hizo varias confesiones.

Mientras Lupillo y Belinda trabajaban juntos en el programa “La Voz” en Tv Azteca, mantuvieron una relación sentimental en secreto, que se dio a conocer cuando ellos ya habían terminado,

“Yo creo que ya lo he dicho muchas veces. Sí, fue la mujer que mas he amado en la vida, hasta este punto”, comentó.

Durante su relación el cantante se tatuó en el brazo la cara de la actriz, y a pesar de que ya no tienen nada que ver, él se rehúsa a curbir el tatuaje.

“El tatuaje fue un reto que hicimos, cumple el reto y le di mi palabra de que nunca me lo voy a quitar y ahí se va a quedar. No me interesa ponerme algo encima o taparlo… Hasta que me muera, ahí se va a quedar el tatuaje”, agregó.

Además, Gustavo Adolfo se permitió preguntarle si le hubiera gustado envejecer al lado de la intérprete de “En el amor hay que perdonar” y él se negó a contestar.

“Hubiese sido una historia de amor muy hermosa, solo esto te digo”, finalizó.