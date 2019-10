Lupillo Rivera califica de “barbaridad” la foto que publicó Mayeli Alonso en Instagram 

LOS ÁNGELES.-Lupillo Rivera se refirió en el programa de Elisa Beristain, Chisme No Like, sobre la polémica fotografía que publicó su ex esposa Mayeli Alonso en Instagram como una barbaridad.

“Yo creo que uno como padre y como madre antes de hacer cualquier negocio debes de pensar en los hijos, por que yo no voy a salir en una película pornográfica –aunque pueda ganar millones- sin pensar en mis hijos”, indicó.

Señaló que el deber como padres y madres es siempre pensar en los hijos y no en el dinero.

“Para mí es una barbaridad, para mí eso es algo que no debe de pasar, porque debe de pensar uno, o sea, Lupita (su hija), o sea, a mí me interesa la inocencia de mis hijos, que ellos vayan crecido y conociendo el mundo, no que se los pongan”, agregó.

El cantante dijo que con él no va el publicar este tipo de imágenes, que no importan cuánto puedas ganar.

Cabe mencionar que Mayeli subió a su cuenta de Instagram una imagen donde se observa a una mujer con las piernas abiertas y con un limón partido en medio.

Dicha imagen causó polémica, pues muchos la calificaron de “corriente y vulgar”, mientras que otros no le vieron ningún problema.

El usuario jacksalinas0927 dijo: “Es verdad que leer comentarios sobre una foto que para mí no tiene nada de malo más que promocionar un producto que es específicamente para esa parte íntima la sociedad vive en un mundo tercermundista en donde todo les parece mal, maduren si no tiene capacidad de entendimiento no comenten el cuerpo humano es divino es por su morbosidad que ven las cosas mal cuando Dios hiso al hombre y la mujer eran completamente desnudos no había morbo porque así nos hiso Dios libres por favor maduren muy buena presentacion suerte en tu proyecto (sic)”.

Por otro lado nikkolaze señaló: “Esto no está bien q lo publique en estos medios vete a xxx (sic)”.

Aquí puedes ver la foto.