Lupillo Rivera apoya a Will Smith por cachetada a Chris Rock

Ciudad de México.- Una gran cantidad de artistas consideraron inapropiado el comportamiento de Will Smith al haberle dado una cachetada al comediante Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar por hacer una broma sobre su esposa.

En este caso, el cantante Lupillo Rivera dijo que las personas entenderían a Will cuando tuvieran algún familiar con la misma condición que Jada Pinkett. Y al recordar lo sucedido dijo entre risas: ''Pero no creo que haya sido violencia, una cachetadilla ahí''.

Reconocen culpa

No obstante, para Lupillo Rivera lo más importante es que tanto Will Smith como Chris Rock reconocieron que se equivocaron y ofrecieron una disculpa.

Yo creo que cada quien reacciona a su propia manera y la verdad, felicito primero a Chris Rock porque sí le pidió una disculpa ahí mismo, y luego felicito a Will Smith porque reconoció que a lo mejor reacción de una manera que no debía y yo creo que eso es lo más importante, aceptar los errores y seguir adelante. Y qué bueno que puedan seguir trabajando que es lo que importan”

Recalcó.

Por último, al ser interrogado sobre si él se ha contenido de golpear a alguien, Lupillo replicó con una gran sonrisa: “Yo la verdad si, la prensa es muy especial… no, pero son cosas que pasan, un momento desagradable pero no sabemos, la gente va a entender a Will Smith un día de estos cuando ellos tengan a una persona a la mejor en esa misma condición y alguien haga un chiste”.