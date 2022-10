Lupillo Rivera advierte a quienes tengan planes de homenajear a Jenni Rivera

Ciudad de México.- Tras casi dos meses desde el décimo aniversario luctuoso de Jenni Rivera, su hermano, el cantante Lupillo Rivera reveló que por ahora no tiene planes de realizar un homenaje para su hermana, aunque lanzó un mensaje para quienes se les ocurra hacer algo por la cantante fallecida.

No tengo planes, no me gusta planear nada en ese tiempo, pero sí les recomiendo a todas las personas que le van a hacer un homenaje a mi hermana que les manden un porcentaje a mis sobrinos, ahí de las ganancias”