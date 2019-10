Lupillo Rivera aclara si es verdad que tuvo trío con Mayeli Alonso

LOS ÁNGELES.-Lupillo Rivera declaró en el programa Chisme No Like que nunca ha tenido un trío, como se rumoró hace tiempo y que supuestamente fue lo que causó que terminara su relación con Mayeli Alonso.

Yo de mi parte nunca he tenido un trío, yo de mi parte te puedo decir, de mi parte, nunca he convivido con ese tipo de cosas, nunca he vivido esas ondas”, aclaró.

Agregó que no es homofóbico al referirse que él cree que Dios hizo al hombre y a la mujer, en clara relación a que la pareja no debe compartirse en tríos.

Además el cantante compartió una anécdota que le sucedió en Indianápolis, cuando una pareja que había estado en su concierto lo invitó a tener intimidad.

“La mujer me dijo que su esposo quería ver que yo (Lupillo) estuviera con ella, y señalé yo, ¿qué onda, este rollo?, Si yo fuera una persona que le gustara ese rollo, pues fácil”.

Por último, dijo que la señora sí estaba bien, pero que no hizo caso a sus insinuaciones y que, incluso, se le bajó la borrachera, tomó el elevador y se fue a su cuarto.

“Llegué al cuarto paniqueado, hasta tiré la cerveza, dije este rollo no está bien, y luego me puse a ver por el hoyo de la puerta para ver si me había seguido, pero no”, declaró.