Luna come lechuga para rejuvenecer

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Desde hace año y medio Diego Luna prepara una nueva versión de "Cassian Andor", el líder rebelde de "Star Wars", donde tendrá que aparentar menos edad.



El "Charolastra" protagonizará la serie que mostrará los inicios del hombre que, en el filme "Rogue One", estrenado en 2016, robaba los planos de la Estrella de la Muerte para ayudar a la Alianza contra el Imperio.



La producción que se rodará en Londres, Inglaterra, irá directamente a la plataforma digital de los estudios Disney.



"Ya los leí (los guiones) y están chingonsísimos, ¡el único problema es que me debo ver más joven porque es una precuela!", dice Luna de buen humor.



El actor de 39 años señala que no será con efectos visuales como lo rejuvenecerán en la producción.



"(Sino) con mucho ejercicio, comer lechuga orgánica (risas), para mantenerme lo más joven y sano que pueda, ¡porque mi personalidad me lleva a otro lado!", refiere.

A pregunta expresa, el también actor de "Rudo y cursi" e "Y tu mamá también", no reveló cuántos años antes de "Rogue one" abarcará la nueva entrega del personaje.



"Los años no son lo mismo en el mundo 'Star Wars', luego hay hologramas y un chingo de herramientas para brincar y retroceder en el tiempo", indica.



"Será una visión distinta de un mundo que ya tiene una base de fans brutales en el mundo y espero que disfruten y reacciones positivamente", comenta.



Desde hace año y medio, recuerda Luna, prepara a Cassian, quien en el largometraje coprotagonizado con Felicity Jones, muere.



"Todavía me falta un rato, inclusive, para comenzar a filmar. La cantidad de trabajo que se hace es brutal; va a llevar mucho porque son perfeccionistas, voy a estar la mitad del año en Londres", detalla.



Desde 2017 el actor es Miembro Honorario de la Legión 501, el grupo que, con más de 10 mil miembros activos, es el más grande de fans de "Star Wars" en el orbe, siendo reconocido por George Lucas.



Con narcos. Por ahora Luna termina la segunda temporada de "Narcos México".

En ella encarna a Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado El jefe de jefes en ese ámbito y cuya estructura permitió exportar droga a EU.



"Hay un grado de fantasía en la serie que siempre hemos conocido y otra que se atiene a hechos históricos; no voy a decir, pero si se meten en Internet, se enteran que se acaba en un momento para iniciar otra cosa", comenta el actor.



En el elenco de la primera entrega figuraban Joaquín Cosío ("El infierno") y Tenoch Huerta ("Güeros") como los líderes Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero, así como Michael Peña ("Ant-Man"), como Enrique Camanera Salazar, agente de la DEA.