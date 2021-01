Luisito Rey culpa a Nath Campos por ser abusada sexualmente

CIUDAD DE MÉXICO.- Luisito Rey causa indignación en redes sociales luego de revictimizar a Nath Campos y culparla por ser, supuestamente, abusada por el influencer Rix.

La polémica declaración la hizo en una transmisión en vivo publicada bajo el nombre “Rix solo para chavas - #LuisitoLIVE 19”, exclusivo para los miembros de su canal, en el que emitió su postura respecto a la denuncia de la YouTuber, quien dijo que su amigo Rix la había manoseado en una ocasión en que ella se encontraba en estado de ebriedad y sin la capacidad de consentir el acto.

Aunque varias personas en la comunidad de YouTube se solidarizaron con Nath, Luisito Rey aseguró que ella es culpable del abuso que sufrió por haber estado alcoholizada.

Entiendo el sufrimiento de Nath, entiendo que también Rix la está pasando mal porque él tuvo esa situación y porque él lo ocasionó, es culpable. Nath también es culpable por no medirse en cuanto a qué tomar”, dijo Rix.

De inmediato, Luisito Rey se volvió tendencia por los miles de mensajes de internautas que se indignaron y criticaron al influencer por revictimizar a una víctima de abuso sexual, y no por criticar al abusador.

el luisito rey diciendo "rix tmb la está pasando muy mal" wey qué bueno el cabrón debería estar en la pinche cárcel — comandante nalgotas (@notmymotorcycle) January 23, 2021

Que pvto asco con toda esa bola de mierda de violad0res. Si Luisito Rey lo defiende, es por algo, entre violad0res se entienden. #rixviolador pic.twitter.com/2kziVYS6BA — Alyssaddd �� (@jennballet) January 23, 2021 Luisito Rey: "Nath también es culpable en cuánto a no medirse al tomar"

Ella pudo tomar hasta ponerse hasta el pito; ustedes cómo hombres y en este caso “amigo”su deber es cuidarla, respetarla no abusar del estado tan vulnerable en el que se encuentra.#rixviolador #rixabusador pic.twitter.com/5UukXg0C4S — ᐯᗩᑎᑎᗴ ᕼᗴᖇᑎᗩᑎᗪᗴᘔ (@Vaneza_1) January 23, 2021

“Solo una pregunta para ti, cuando tú tomas de más ¿te violan? No verdad, entonces no es culpa de Nath por tomar de más”, “Culpar a una mujer por ‘no controlar su bebida’ es lo más bajo que existe”, “Qué asco me das, apoyando a un violador como Rix”, “Nadie debería embriagarse cerca de ti, porque podrías abusar de alguien y excusarte con que estaba borracha”, son algunos comentarios que pueden leerse en Twitter.

Luisito Rey se defendió con un tuit en el que, lejos de disculparse, siguió justificando su postura.

“Quien vio el ‘en vivo’ completo sabrá que cuando dije ‘culpable’ me refería a las medidas precautorias que se pueden tomar en futuras ocasiones para muchas mujeres. Vivimos en una realidad complicada en esas cuestiones. Eso fue todo”, escribió.

Quien vió el en vivo completo sabrá que cuando dije “culpable”, me refería a las medidas precautorias que se pueden tomar en futuras ocasiones para muchas mujeres. Vivimos una realidad complicada en esas cuestiones. Eso fue todo. Ofensas y juicios vengan a mi. �� — Luisito Papi Rey (@luisitorey) January 23, 2021

Pero lejos de mejorar la situación, las críticas empeoraron al argumentar que Nath se embriagó con amigos, y que se supone que como tal, Rix no debió haber abusado de su confianza para manosearla sin su consentimiento.

Justo.

Dejen de seguir a Yosstop, luisito rey, mario bautista, rix, etc. Neta sean conscientes del contenido que ven en redes. pic.twitter.com/LnhQ29yYNB — Clau de día�� (@ClaauZavala) January 23, 2021