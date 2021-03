Luisito Comunica visita un club de strippers

CIUDAD DE MÉXICO.- Luisito Comunica ya estaba dejando atrás la polémica de hace unos meses por una fotografía de su novia que fue considerada machista y que aludía a la cultura de la violación (embriagar a una mujer para tener relaciones con ella).

Ahora el youtuber generó polémica luego de que se tomara una fotografía afuera de un centro nocturno para hombres.

El mexicano se encuentra en El Salvador junto a su amigo Juan Bertheau, donde se reunió con el presidente Nayub Bukele y el youtuber Fernanfloo.

Pero luego de visitar un cementerio, al también influencer se le hizo buena idea visitar un centro nocturno en el que se hallan bailarinas eróticas.

Esto provocó que cientos de internautas aseguraran que Luisito seguía cosificando a la mujer, razón por la cual, más tarde, aclaró que él nunca entró al sitio y sólo se tomó la foto afuera para hacer reír.

Quiero hacer una aclaración importante porque siento que lo que acabo de subir podría tener repercusiones. No entré al lugar, no me parecen graciosos esos lugares en lo absoluto. Lo que me pareció gracioso fue recrear un meme que se compartió mucho en El Salvador. Esos lugares son pésimos y no deberían de existir", se justificó el youtuber.