Luisito Comunica rompe el silencio tras publicar foto machista

Luisito Comunica apareció en redes sociales luego de ser señalado por miles de fans como un hombre machista y misógino.



El famoso youtuber mexicano se volvió tendencia luego de publicar una fotografía del trasero de su novia, la modelo Ary Tenorio, mientras él está de cuclillas junto a una botella de mezcal llamado “Tus nalguitas serán mías”.



A través de su cuenta oficial de Twitter, reconoció que la fotografía en cuestión era inapropiada y agradeció que le recalcaran su error para no repetirlo nunca.



“Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar”, dijo en un primer tuit.

Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico. — Luis El Crack (@LuisitoComunica) August 31, 2020

En otro más, dijo que todos formamos parte de una cultura que normaliza bromas que no deberían ser graciosa, por lo que agradeció que haya personas que levanten la voz en contra de estas polémicas.



“Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico”, remató.

Aunque muchos aplaudieron su mensaje, otros más recalcando que en ninguna parte de sus dos tuits se disculpó, ni tampoco ha eliminado la imagen de su cuenta de Instagram.