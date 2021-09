Luisito Comunica reacciona a nombre de actor que se hace llamar "Luisito Tefornica"

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como "Luisito Comunica", impactó en sus redes sociales al hablar sobre un actor de cine para adultos que lo interpreta en sus videos y le extendió algunos consejos.

Los seguidores del influencer se soprendieron este fin de semana al descubrir por sus redes sociales que existe un actor porno que realiza contenido inspirado en él.

De acuerdo con la información que dio el youtuber, el dato cayó en sus manos después de que varios seguidores se lo notificaron.

Luisito toma la noticia de manera amable

Desde sus historias, Luisito Comunica dio a conocer el curioso dato que le hicieron llegar. El mexicano se encontraba entre los pasillos de un aeropuerto cuando se grabó dando su opinión sobre el tema y revelando el nombre del dichoso actor.

“Me pasaron algo rarísimo, así súper extraño, de un actor porno que se hace llamar ”Luisito Tefornica” y es literal un actor que hace porno actuando como yo”, declaró impactado.

El conductor del podcast "En cortinas" explicó que la existencia de este personaje le causó sorpresa porque, tras revisar algunas memes que le mandaron sus seguidores, se dio cuenta de que hace los mismos ademanes que él y pronuncia algunas de sus ya conocidas frases.

“Empieza los videos porno así: ´Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más´, hasta hace todo multicorte y todo. Dice, ´hoy vamos a ver qué culillos nos encontramos´ y sale como a la calle a encontrar”, contó.

Luis Comunica publicó desde sus redes varias historias sobre el tema.

Reacciona sorprendido y halagado

En medio de su reflexión, Luisito Comunica reveló que no sabía cómo reaccionar ante el hecho, pues por un lado consideraba que de cierta forma la imitación era una manera de halagarlo, aunque por otro pensaba que todo era muy raro.

“Lo más extraño de todo es que ya, en pleno acto coital, el hombre se hecha frases de que ´vaya dato perturbador´, una cosa muy extraña. No sé si sentirme halagado o, incluso, perturbado”, confesó.

Sin más, el youtuber no aclaró cuál sería su postura final, pues quedó inmiscuido en una incertidumbre de no saber qué hacer. Además, no especificó si emprendería algún acto en contra del actor en caso de que resolviera que el contenido pornográfico es contraproducente para él.

Luisito Comunica con cerca de 29 millones de seguidores en Instagram.

Luisito aconseja a su imitador

Para concluir el tema, Luis Arturo mencionó que no entendía porque el actor no había adecuado otras de sus frases y las decía tal cual, hasta el propio Comunica hizo le sugirió cómo debería quedar el texto con la modificación correspondiente para que tuviera más sentido.

“Un consejo para 'Luisito Tefornica', ¿por qué no mejor, en lugar de decir ´vaya dato perturbador´ dices ´vaya dato penetrador´, queda mejor para el personaje”, dijo cuando ya estaba sentado, junto a su novia, en su respectivo asiento del avión que lo llevaría a Estados Unidos.

A pesar de toda la controversia, el influencer aclaró que no ha tenido la oportunidad de ver los dichosos videos de los que le llegaron los rumores a sus redes sociales, sin embargo, aseguró que la existencia del actor es real, aunque parezca broma.

“No tengo el video guardado en ningún lado; ni siquiera lo he visto. Todo esto me lo platicaron seguidores y hablo de ello porque están haciendo memes al respecto”, apuntó.

Luisito Comunica y Arianny Tenorio emprendieron vuelo rumbo a Nueva York, Estados Unidos con el fin de disfrutar de aquella ciudad. A través de sus historias, el influencer explicó que en el país vecino del norte se pide la vacuna contra el COVID-19 para poder ingresar a bares y restaurantes, incluso es ley. El youtuber pidió su la opinión de sus casi 29 millones de seguidores al respecto.