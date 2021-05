Luisito Comunica “explota” en redes sociales y opina sobre tragedia en Metro de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO. - El youtuber Luisito Comunica se sumó a la lista de mexicanos indignados por el colapso de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, y compartió su enojo en un video compartido en su Instagram personal, donde cuenta con 25.1 millones de seguidores.



“Yo no suelo opinar sobre temas de administración pública, pero esto de verdad es una vil *****. Esto me tiene muy enojado”, expresó el influencer en un principio.

Luisito aprovechó el momento para enviar su apoyo a las familias afectadas por el siniestro, lamentando la tragedia que asegura “pudo haberse evitado”, pues provocó la muerte de 25 personas, a quienes seguramente, indicó, no se les dará el apoyo correspondiente.



"Me molesta pensar que pagamos tantos impuestos para que las autoridades hagan un trabajo de la *****... es muy doloroso pensar que tal vez a los afectados no les van a pagar sus daños, ni siquiera los entierros; tal vez no les van a pagar ni un solo peso", sentenció.



Además, expresó que el uso de los impuestos es inadecuado, expresando: “Si tu eres una persona contribuyente, pagas impuestos, que sepas que mínimo, una tercera parte del dinero que ganas se va para que todo funcione bien y sinceramente duele muchísimo darnos cuenta de que no lo hacen”.



El influencer dejó en claro también, que el no hacía el comunicado porque le haya pagado “la oposición”, pues a él no le importaba que gobierno tuvo la culpa del incidente, ya que los daños en el metro se reportaron desde hace años, pero nadie hizo nada.



Todos (los partidos políticos) hacen un trabajo mediocre, justo ayer platicaba que me molesta muchísimo como funcionan sus campañas políticas, porque se preocupan en poner sus espectaculares, llenarnos de contaminación visual, pero a la hora que les toca trabajar, nadie hace su trabajo bien y esta tragedia es solo una muestra”, confesó el youtuber.

Por ello sentenció a los funcionaros de gobierno sobre su trabajo, expresando que su prioridad debía ser el pueblo, pues muchas horas del trabajo de las personas se van en impuestos, afirmó Luisito.



El video, que lleva más de 5.7 millones de reproducciones al momento, cuenta con cientos de comentarios tanto de celebridades como del público, quienes expresaron que estaban de acuerdo y halagaron al youtuber por su apoyo y por “levantar la voz”.



“Totalmente de acuerdo”, “Que bueno que alzaras la voz de esa forma Luisito, mis respetos”, “Fuerza para México”, “Ahora si te has rifado, últimamente has expresado algunas inconformidades en el país, lo cual muchos no lo hacen por miedo”, son algunos de los comentarios que obtuvo la publicación.