Luisito Comunica experimenta de cerca un sismo de magnitud 7.1 en Indonesia

Hermosillo, Sonora. - El reconocido youtuber e influencer Luisito Comunica, compartió su experiencia tras el impactante sismo de magnitud 7.1 que sacudió las islas de Indonesia en la madrugada del martes.

El influencer mexicano utilizó sus redes sociales para documentar los momentos vividos durante el sismo que sacudió Bali y otras islas del archipiélago asiático. A través de su cuenta de Instagram, Luisito Comunica compartió videos en la sección de historias, donde expresó su preocupación por la población local y la posibilidad de una alerta de tsunami.

“No recuerdo haber sentido un terremoto así de fuerte jamás. Estábamos leyendo, fue al parecer entre 7.1, 7.9, y fue largo… Me preocupa mucho la gente de los poblados de los alrededores. ¿Estarán bien, se habrán caído casas en las grandes ciudades, se habrán caído edificios?”

“Sí estoy preocupado por la gente de aquí y sí espero que no haya alerta de tsunami, estoy consternado, no lo negaré”.", compartió Luisito Comunica en uno de los videos, preocupado por los efectos del sismo en otras regiones del país.



No hubo daños

Durante la mañana, Luisito Comunica salió a verificar el estado de la zona donde se encontraba después del fuerte terremoto. Sorprendentemente, encontró una aparente calma en la población a pesar de la magnitud del sismo.

“Todo normal, no sé. He estado preguntando a la gente, y todos ‘sí, el temblor’. No sé si tiemble mucho aquí”, afirmó Luisito Comunica, haciendo hincapié en la sorpresa que le causó la actitud tranquila de la población frente a un evento de tal magnitud.