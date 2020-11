Luisito Comunica da comunicado a sus seguidores

CIUDAD DE MÉXICO.- Luisito Comunica es uno de los YouTubers más famosos del país y algo que se le ha ido reconociendo a través de los años es la buena relación que mantiene con sus seguidores, prueba de ellos es la manera que los fanáticos siempre acuden a buscarlo a donde quiera que vaya, mientras que el influencer siempre trata de consentirlos y brindarles alguna fotografía del recuerdo.

Desde que salió la plataforma de TikTok cada vez son más figuras públicas que se unen a esta red social, pero recientemente el YouTuber confesó a sus seguidores por medio de su cuenta de Instagram, que no se sentía cómodo cuando le pedían grabar algun video de TikTok por lo tanto prefiere abstenerse ante esta petición.

Si me ven en callae, no me pidan hacer un TikTok con ustedes, es raro" expresó el influencer.