Luisito Comunica comparte su experiencia al recibir vacuna contra Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Luisito Comunica es uno de los YouTubers más reconocidos del país y con más de 20 millones de seguidores, su contenido ha llegado a impactar y hacerse viral en redes sociales.

Hace unas horas "Luisillo" compartió fotografías y videos de que recibió la vacuna contra Covid-19, durante un viaje que realizó a lado de su novia Ary Tennorio, a Las Vegas.

Sin embargo a pesar de que ambos recibieron instrucciones de que probablemente tendrían efectos secundarios, nunca se imaginaron que les pasaría.

Por medio de sus historias de Instagram, el YouTuber reveló que se sentía un poco débil, como una tipo "resaca" y tambien con el estómago un poco suelto, pero aclaró que es algo que ya les habían advertido durante su vacunación.

Yo no me siento mal, pero me siento como si estuviera crudo o tuviera resaca, pero ojo, recalco no tome ninguna gota de alcohol, pero si me siento como si me hubiera echado mis 7 shots de tequila anoche, un poquito diarreseo".