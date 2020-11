Luisito Comunica comparte su historia de amor

CIUDA DE MÉXICO.- Luisito Comunica actualmente es uno de los YouTuber's más reconocidos del país y hace unos meses lanzó uno de sus proyectos más esperado su podcast llamado Cortinas, en el que busca hablar de cualquier tipo de tema, con alguno de sus invitados, de los cuales han sido figuras públicas, influencers, youtubers entre otros.

Y en su más reciente programa tuvo de invitada a su ahora novia Aryanny Tenorio, con quien ha mantenido una relación de algunos meses, después de la relación de 6 años que mantuvo con "La Chule", una de las razones que la pareja se ha vuelto polémica, pero para callar la boca de muchos ambos quisieron compartir la historia de como se conocieron.

Según la pareja fue a través de la red social de Instagram que comenzaron a interactuar, hasta que "Luisillo" le pidió el número de celular a Ary y mantuvieron contacto seguido hasta que él se animó a invitarla a salir a distintos bares, para poderse conocer en persona.

Arianny es originaria de Venezuela, esto animó al influencer a mostrarle un poco de su país, de hecho ambos consideran que su primera cita fue un éxito, pues algo hubo entre ellos que los flechó y desde entonces no dejaron de salir por un tiempo.

Pero el famoso YouTuber quiso aclarar que hubo unos meses de separación, y es que él lamenta mucho haberse portado mal con Ary, tiempo después la buscó porque la extrañaba mucho y le pidió una segunda oportunidad, incluso le confesó que quería una relación formal con ella.

Ante esta petición la joven modelo accedió, a pesar de que llegó a pensar que nunca más la buscaría, meses después comenzaron a viajar por distintas partes del mundo como Nueva York y recientemente a África, a través de sus historias ambos han dejado ver parte de la relación.

Hace un tiempo la pareja se volvió viral ante una publicación que hizo el Youtuber, a lo que este le quiso cuestionar que fue lo que sintió al respecto y que le preocupó sobre lo que implicó esta fotografía y es que para muchos de sus seguidores el mensaje fue machista.

No me sentí mal por lo que lleguen a decir de mi, porque yo se lo que soy, si no porque todo esto podría perjudicarlo a él, en su trabajo, si me sentí culpable

y pedí disculpa por tener ideas así".