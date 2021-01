Luis de Llano revela que tuvo covid-19: "Me moría"

CIUDAD DE MÉXICO.- El coronavirus ha afectado a muchos famosos. Algunos de ellos compartieron la noticia al enterarse que dieron positivo a la prueba, como el actor Lalo España o la pareja de conductores, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres. Sin embargo, hubo quienes lo dieron a conocer hasta que estuvieron recuperados. Tal es el caso de Luis de Llano, quien reveló haberse contagiado del virus.

El productor de televisión contó al programa matutino Sale el Sol que hace unos meses se realizó una prueba y dio positivo a covid-19, razón por la que tuvo que quedarse en casa durante dos semanas sin tener contacto con nadie.

Fue asintomático

"Un día llegó mi chofer y me dijo: 'Mi hija resultó positiva de covid'. Me apaniqué, me encerré en la oficina, la saniticé y mandé a todo mundo a su casa. Me fui a hacer una prueba y salí positivo. Me moría. Entonces me quedé encerrado en mi casa, porque mis hijas y mi mujer se quedaron en Acapulco", dijo.

El productor de telenovelas y programas como Atrévete a soñar y Papá soltero aseguró que se hizo todos los cuidados del mundo, aunque no tanto por él sino por su esposa Fabiola Lozano y sus pequeñas Roberta y Aitana. Pese al resultado, desconoce si fue falso positivo o asintomático, pues nunca presentó algún síntoma.

"Tomaba las medicinas que me recomendó el doctor, básicamente ibuprofeno, ninguna droga milagro ni nada de eso. Estuve dos semanas aburridísimo en la cama a ver qué programa nuevo veía. Después me fui a hacer otra prueba y salí negativo. Me esperé otras dos y me hice la prueba de los antígenos y también salí negativo", agregó.

A pesar de los ajetreados y confusos días por los que pasó, el productor de 75 años mencionó que ya está esperando su momento para vacunarse contra el coronavirus.

"Como ya tengo más de 60 (años) tengo que esperar a que me avisen cuando, pero no voy a hacer cola para que me pongan la vacuna rusa, ni la china, yo me espero hasta que tenga que hacerlo", a diferencia, por ejemplo, de Pepillo Origel, quien hace unos días viajó a Miami para aplicarse la dosis.



¿Quién es Luis de Llano?

Luis de Llano Macedo nació en 1945 en la Ciudad de México y es un reconocido productor mexicano de televisión que se ha destacado por su producción de series, telenovelas, programas especiales y grupos musicales.

Hijo del productor Luis de Llano Palmer y la actriz del cine mexicano Rita Macedo, es hermano de la actriz y cantante Julissa, y Cecilia Fuentes Macedo (diseñadora y escritora, hija menor de Rita Macedo y primogénita del escritor Carlos Fuentes).

Su sello particular es por qué fue el primer productor en crear dentro de las telenovelas el género musical con la aparición de videoclips musicales, lanzamientos de discos musicales y giras al finalizar cada producción, con el elenco juvenil en cada telenovela.

SUS PRINCIPALES PRODUCCIONES

Telenovelas

Esperanza del corazón (2011/12)

Atrévete a soñar (2009)

DKDA (1999/2000)

Canción de amor (1996)

Confidente de secundaria (1996)

Agujetas de color de rosa (1994/95)

Buscando el paraíso (1993/94)

Baila conmigo (1992)

Alcanzar una estrella II (1991)

Alcanzar una estrella (1990)

Productor de series de televisión

Nueva vida (2013)

Mi generación (1997/98)

Papá soltero (1987-94)

Video Cosmos (1984-91)

¡¡Cachún Cachún Ra Ra!! (1981-87)

Festival de Rock y Ruedas de Avándaro (1971)

Productor de películas

¿Dónde quedó la bolita? (1993)

Más que alcanzar una estrella (1992)

¡¡Cachún cachún ra-ra!! (Una loca, loca, preparatoria) (1984)

Productor de teatro

Baila conmigo (1992) En el Centro de Espectáculos Premier

Vaselina con Timbiriche (1984) En los Televiteatros, hoy Centro Cultural Telmex.

Jesucristo Superestrella (1982) En los Televiteatros, hoy Centro Cultural Telmex.

Hamlet

Productor de especiales musicales

Backstreet Boys

Festival Acapulco

Festival OTI de la Canción (2000)

Flans

Julieta Venegas

Liza Minnelli

Daniela Romo (1983-1985)

Mecano

Premios TVyNovelas (México)

Productor de agrupaciones