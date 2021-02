Luis de Alba: “Dentro de lo malo, encontré lo mejor que me ha pasado”, dice sobre su experiencia en la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- A sus 75 años, Luis de Alba está lleno de vida y con ganas de seguir trabajando en el mundo del espectáculo. Su misión es seguir haciendo reír, pero la pandemia lo paró en seco; así que, en lugar de quejarse, aprovechó este tiempo para hacer algo que había dejado olvidado: convivir con sus hijos menores, Alex y Luis Ángel.

El actor reside actualmente en Guadalajara, Jalisco, donde vive desde hace varios años. En reciente entrevista para TV y Novelas, platicó sobre lo difícil que ha sido subsistir sin eventos y en plena pandemia.

“Muy bien de salud, trabajo, ejercicio… Vamos aguantando, pero ni hablar, sólo existe un doctor que trata la enfermedad y tiene la medicina que la cura completamente. Se llama Dios, y la medicina es ponerse en sus manos, así que ahí está la ruta", expresó.

De Alba explicó que al inicio si fue algo reservado para salir, cuidando su estado de salud, pero gradualmente tuvo que salir a trabajar y continuar con su vida, desarrollando varios proyectos profesionales y personales.

“Me la pasé encerrado completamente los primeros siete meses. Luego hice un cortometraje en una hacienda de por aquí, con cuatro personajes, sana distancia y todo, porque no me quiero contagiar", explicó De Alba.

El comediante platicó que ha estado trabajando en una nueva propuesta para televisión, además de tener algunas películas pendientes y una gira por Estados Unidos.

Un acercamiento familiar

Como la mayoría de las personas del ámbito artístico, la pausa en sus agitadas vidas fue un gran golpe para el comediante, que explica que una de las ventajas de tener que estar encerrado tanto tiempo es que aprendió a convivir con su familia.

"Dentro de lo malo encontré algo de lo mejor que me ha pasado: retomar el valor de la familia. Desafortunadamente para mí, desde muy joven por los viajes, comidas fuera, pachangas, etcétera, no estaba muy pegado a mis hijos", expresó.

“Desde marzo, que nos cancelaron la gira de Estados Unidos, me la he vivido con ellos y me he encontrado con que dejé pasar muchos años de comunicación; ahora como con ellos diario a las 2 de la tarde sin los aparatos desintegradores, como los celulares y juegos electrónicos. ¡La familia es lo máximo, y la comunicación con los hijos también! Se vuelve un ambiente de disfrutar, lo que uno muchas veces no hace por estar trabajando", puntualizó.

Una excelente administradora; su esposa

Luis de Alba comenta sobre lo difícil que ha sido detener su vida profesional y artística, pero hace referencia al gran trabajo que ha realizado su actual manager, con quien trabaja desde hace años.

“Sí, pero afortunadamente tengo una representante que es mi mujer. Desde que mi hermano agarró una buena chamba en Estados Unidos, iba a conseguir otro, pero mi mujer se ofreció y lo ha hecho muy bien", afirmó.

"Ella me maneja todos los contratos. Lo malo es que, como mi representante, me quita el 80 por ciento de lo que gano, pero eso ya es para la casa. Sólo me da 20 por ciento de lo neto (risas)", aseguró el actor.



"El covid no ha entrado a mi familia", comentó de Alba

“Afortunadamente ella tenía un ahorro en bancos que ha sido nuestro colchón. Digo, sí sube el agua, pero no a un nivel que nos esté ahogando; subió, pero nos estamos moviendo por otros lados" finalizó.