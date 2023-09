Luis ángel 'El Flaco' narra detalles del momento en que supo de la muerte de su hija

Ciudad de México.- Luis Ángel ‘’El Flaco'' habló sobre el momento difícil que vivió cuando su hija María Fernanda murió el mes pasado en las playas de Mazatlán, Sinaloa.

El 13 de septiembre la joven habría cumplido 22 años, por lo que Luis Ángel concedió una entrevista para El gordo y La flaca, donde narró cómo fue que se enteró del deceso de su hija.

El artista señaló que se encontraba en California por motivos de trabajo, por lo que no prestó mucha atención al celular, hasta que su esposa le avisó.

Le marqué y ellos ya iban al lugar donde estaba la niña. Su mamá... (le dije) ‘pásame a tu mamá, ¿qué está pasando?’, (me respondió) ‘es que me hablaron que la niña estaba en el mar y no ha salido’. Yo le llamé a mi hermano Ramón, le dije: ‘Hay una emergencia, levántate, ve a la playa’”

Inició su relato.

Malos recuerdos

“El Flaco” explicó que su familiar llegó a la playa y no encontró a María Fernanda, por lo que comenzó a desesperarse. “‘No la veo, no la veo, no sé para dónde meterme’, me dice”, recordó Luis Ángel.

Sin embargo, mientras Ramón hablaba con Luis Ángel, escuchó cómo la mamá de María Fernanda gritó cuando la vio muerta. “El mar la sacó, inmediatamente [Ramón] se metió por ella, se metió por ella y la sacó rapidísimo (...) el teléfono nunca se colgó entonces se estaba escuchando todo lo que estaba pasando”, detalló.

Aunque su hermano intentó resucitarla con RCP, no lo logró. “Fueron a traer una ambulancia a que le dieran los primeros auxilios, pero mi hija tenía rato que se... tenía rato que se había ido, ya no estaba con nosotros, ya no había manera de devolverla”, expresó.

Finalmente, el artista manifestó que este momento lo ha cambiado completamente, pues ahora intenta sobrevivir con su dolor, aunque hay días más difíciles que otros, pues hasta ahora no ha regresado a la playa en donde murió su hija. “Siento que el mar me la quitó”, confesó destrozado.