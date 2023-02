Luis Miguel y Paloma Cuevas presumen su amor en Nueva York

Ciudad de México.- Luis Miguel y Paloma Cuevas han presumido su amor nuevamente, y esta vez en Bemelamans Bar del Carlyle Hotel en Nueva York, y aunque no querían llamar la atención, no pudieron evitar que notaran su presencia.

Después de que se filtraran las imágenes del momento, un seguidor contó para los medios que aunque pudo hablar con LuisMi, no se pudo tomar una foto con él.

Mi madre me avisó de que Luis Miguel estaba a dos metros. Salió del bar y yo salí corriendo y lo encontré afuera con su novia, Paloma Cuevas. Me presento, hablamos de Monterrey y le confieso que soy fan. Le pedí una foto y me mandó a tomar viento. ‘Ahora ando de perfil bajo, pero encantado de conocerte’. Me dio un abrazo, saludé a su novia...”