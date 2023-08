Luis Miguel trató de impedir que su nombre apareciera en registros de clínica chilena

Ciudad de México.- Luis Miguel sigue en la mira pública desde su regreso a los escenarios, en especial sobre la manera en que se ha mantenido dando sus presentaciones aún con su estado de salud.

Recientemente trascendió que el artista fue internado, por lo que Cecilia Gutiérrez dio una entrevista para Venga la Alegría y aclaró la situación de LuisMi.

No ha mejorado del todo, se sigue sintiendo muy mal, después del concierto tuvo que ser nuevamente trasladado a la clínica, visitó nuevamente urgencias, está con un tratamiento de corticoides que es importante para poder permitirle que se suba al escenario básicamente, está medicado para poder subirse al escenario en las mejores condiciones, no las óptimas… El Luis Miguel que se presentó en Argentina, según lo que hemos podido revisar en los videos no tiene nada que ver con el Luis Miguel que se está presentado en Chile”