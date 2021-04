Luis Miguel prohibió que visiten la tumba de Luisito Rey

CIUDAD DE MÉXICO.- La serie biográfica de Luis Miguel mostró desde el principio todo el maltrato y abuso que sufrió el artista a manos de su padre y representante, Luisito Rey.

Desde que “El Sol” era un niño, su papá buscó explotar su talento musical, prohibiéndole vivir plenamente su infancia, teniéndolo largas horas sin dormir, convirtiéndolo en el sostén económico de la familia, y, además, impedirle pasar tiempo con sus hermanos o su madre.

Por este motivo, a pesar de que han pasado muchos años desde que Luisito Rey falleció, el rencor de Luis Miguel seguiría latente, tan así, que habría prohibido que visitaran su tumba o le llevaran flores.

De acuerdo a la periodista Laura Sánchez, quien ha pasado parte de su carrera investigando la vida de Luis Miguel, su colega, Angélica Palacios, le habría revelado que el intérprete de “La Incondicional” se vengó de su padre al abandonar sus restos en un panteón, donde permanece solo, sin visitas y nadie que rece por él.

Los restos de Luis Rey, esta es una historia también que cuando él fallece los restos se llevan al cementerio donde después llega la mamá, un cementerio en Cádiz y ahí estaban, olvidados y Mario Vicente (hermano de Luis Rey) presiona a Luis Miguel en un reportaje diciendo ‘ni siquiera sabemos dónde están las cenizas de mi hermano y le queremos dar una sepultura”, explicó la periodista.

Según la periodista, los restos de Luis Rey descansan en el Cementerio Mancomunado de Cádiz, pero difícilmente se puede dar con él, ya que Luis Miguel se encargó de no ponerle nombre para ser identificado.

“A través de unos abogados, agarra la urna del papá, la mete en un cementerio, que es el Cementerio Mancomunado de Cádiz y la coloca en un mausoleo solo, con, no recuerdo si son nueve plazas u 11 lo que tiene el mausoleo, y ahí coloca la urna, y le ponen un número que es el 9 y no hay ningún tipo de inscripción, no hay nombre, no hay nada que ahí te diga que reposan los restos de Luis Gallego Rey”, enfatizó Suárez.

“Si visitas el Cementerio Mancomunado de Cádiz, nunca vas a dar con él, porque si tú llegas y das el nombre en la recepción, te dicen, hay una inscripción del señor Luis Miguel Gallego Basteri que dice que no se le puede dar información, hay una lista de personas hecha por él que sí lo pueden visitar y una lista de las que no aparecen ahí y no pueden”.

MINUTO 26:53