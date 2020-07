Luis Miguel molesto tras oír su música en campaña de Trump

ESTADOS UNIDOS.- En los últimos meses ha quedado más que claro que ningún cantante quiere que Donald Trump use su música para su campaña presidencial, y eso incluye a los artistas latinos, pues durante un spot dirigido a ellos colocaron una canción de Luis Miguel, algo que tampoco fue del agrado del cantante.

Se trata de un video que se publicó en la cuenta de Twitter llamada ’’Equipo Trump" y el cual titularon como "La prensa es La Incondicional de Joe Biden". En el video, el cual está con subtítulos en español, se indica una supuesta parcialidad de los medios en Estados Unidos a favor de Biden, quien es el candidato del Partido Demócrata, opositor a Trump, para las elecciones presidenciales.

Ahora, según información de El Siglo de Torreón, se dice que el cantante no quiere que usen su música para ningún acto público, así que por ende pedirá que se retire su tema de la campaña de Trump, pues los sus abogados señalan que tal actor mancha el nombre del artista.

�� La prensa es 'La Incondicional' de Joe Biden ��❤️ ���� pic.twitter.com/vwEqXRHcR8 — Equipo Trump - Text VAMOS to 88022 (@EquipoTrump) July 1, 2020

Otros artistas que se han molestado por una situación similar, han sido The Rolling Stones, Tom Petty, Adele, R.E.M, Adele, Prince, George Harrison, Queen, Panic! At The Disco, entre otros.