"¡Luis Miguel me cargó en sus brazos!", cuenta Lucero en su podcast

Desde que Lucero decidió incursionar en los podcast, con frecuencia deja conocer momentos íntimos de su vida personal, como su incursión en la actuación y las experiencias que vivió en la infancia.

La reciente anécdota que compartió enloqueció a sus fans, pues se trata de lo que sucedió detrás de cámaras en la filmación de la película "Fiebre de Amor", donde fue protagonista junto a Luis Miguel.

"Fue la primera vez que Luis Miguel y yo nos reuníamos en una película y fue para mí súper divertido, primero porque teníamos la misma edad la pasamos muy bien en Acapulco, que ahí fue la filmación de la película, estuvimos más de un mes ahí", relata.

La cantante dijo además que de entre todos los recuerdos que atesora, uno en particular guarda con añoranza, pues fue rescatada durante una emergencia por el intérprete de "La incondicional". "Una tarde, regresando de filmar, hubo un corto circuito en la casa y se prendió un poquito de fuego por una chispa, pero no pasó a más, no fue un incendio ni le sucedió nada a la casa... pero yo me acuerdo que Luis Miguel me cargó en sus brazos porque yo salí del cuarto cuando empecé a oír el ruido y estaba yo descalza y había que irse a otra zona de la casa y Luis Miguel me cargó, ¡me cargó en sus brazos chicas!", contó entusiasmada Lucero.

"Pero estábamos muy chiquitos y la pasábamos muy bien de una manera muy inocente y lo digo realmente, no porque yo quiera guardar apariencias; yo pienso que los niños de 14 años en aquella época éramos muy ingenuos y nos divertíamos de maneras muy sanas", agregó.

"Aquí Lucero, mi historia con voz propia", es el título del podcast que en este episodio dura 20 minutos y además de esta anécdota, Lucero también cuenta el miedo que le daba lanzarse al mar en la noche, durante una de las escenas y la impresión que le causó generar tantos fans a partir del éxito de esta cinta en los años 80.

"Me acuerdo que el director René Cardona, cuando nos quería llamar a los dos, de repente se confundía y acabó diciéndonos 'Luicerito'. De cariño le llamábamos Micky a Luis Miguel", detalló. Lucero ha mencionado que la iniciativa de compartir sus historias semanalmente a través de Spotify es una de las maneras con las que pretende apoyar para entretener a sus seguidores durante el confinamiento causado por la pandemia, por lo que además envía un mensaje de ánimo.

"Deseando que sea un gran día y aprovechemos para agradecer lo que la vida nos regala día a día en cualquier momento, aunque a veces pueda parecer que son retos complicados. ¡A vivir!".