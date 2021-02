"Luis Miguel le bajó la novia a Alejandro González Iñárritu": Jorge "El Burro" Van Rankin

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que en “Luis Miguel: La Serie” se dijera en uno de los capítulos que Mariana Yazbek dejó al cantante por Alejandro González Iñárritu, el actor Jorge “El Burro” Van Rankin aseguró que la realidad no fue así.

En una entrevista que el conductor de “Hoy” le otorgó a Yordi Rosado para su canal de YouTube, confesó que el intérprete de “La Incondicional” había sido quien le había hecho “de chivo los tamales” al ganador de cuatro premios Óscar y no al revés, como se expuso en la bioserie.

La estrella de “40 y 20” platicó que en su juventud, en la década de 1980, trabajó en WFM Radio junto a Alejandro González Iñárritu, a quien desde entonces se le conoce como “El Negro” González.

En ese tiempo Van Rankin se había hecho amigo de Miguel Alemán Magnani y Federico De la Madrid, ambos hijos de ex presidentes de la República Mexicana, quienes lo presentaron con Luis Miguel.

Tras haber hecho una buena amistad con Luis Miguel, presentado por sus amigos, éste lo invitó a participar en la grabación del videoclip de “Cuando Calienta el Sol”, donde también participó como modelo principal y fotógrafa, Mariana Yazbek, quien aún era novia de González Iñárritu.

“Yo trabajaba en WFM y entonces “El Negro” tenía una novia que se llama Mariana Yazpik y le digo: ‘Me está invitando este cab… a hacer un video en Acapulco una semana… y me habla en la tarde y me dice: ‘¿Sabes qué? Te voy a dejar ir con una condición: Que me cuides a Mariana Yazbek’. Ahí la serie está mal, porque cuenta que ‘El Negro’ le baja Mariana a Luis Miguel y fue al revés”, dijo.

Estando en Acapulco en la grabación del videoclip, “El Burro” se percató de que a “Micky” le había gustado Mariana y comenzó a coquetear con ella, situación que lo puso “entre la espada y la pared”, ya que su amigo y jefe le había “encargado” a la novia, pero Luis Miguel también era su amigo.

Cuando fuimos al Baby’O (discoteca de Acapulco), de repente yo veía a Luis Miguel lanzadón con Mariana y yo haciéndome pen…, decía: ‘Me están encargando este tema y pues qué voy a hacer’. Donde pone el ojo pone la bala (Luis Miguel), pero es que Mariana es preciosa, chistosísima, talentosa, bailarina, fotógrafa…”, resaltó.



El beso

Jorge Van Rankin aseguró que fue testigo de todo lo que ocurrió en aquel centro nocturno entre Luis Miguel y Mariana Yazbek, pero cuando llegó a la Ciudad de México y González Iñárritu le preguntó que si había pasado algo fuera de lo normal, él le respondió que no, que estaba todo bien.

Pero “El Burro” no contaba con que otra persona que también estuvo presente aquella noche le dijo a “El Negro” que Mariana Yazbek había “coqueteado” con Luis Miguel y se habían besado, lo que lo hizo meterse en problemas.

“Pero yo oculté un besillo ahí y se lo dijo un amigo de ‘El Negro’ que estaba también en el Bayby’O, entonces yo tuve ped… con Luis Miguel, con ‘El Negro’, con la Mariana, con todos, eso es lo más cab…”, apuntó.

Tras lo ocurrido, "El Burro" aseguró que el cineasta terminó su relación Mariana, quien posteriormente fue pareja sentimental de Luis Miguel y, a pesar de que fue por un corto tiempo, aseguran que la fotógrafa fue uno de los grandes amores del artista.