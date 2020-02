¿Luis Miguel invitó a cenar en Acapulco a Itatí Cantoral?

Hace unos años, mientras Itatí Cantoral estaba en las grabaciones de la serie biográfica de Silvia Pinal, se rumoreó que Luis Miguel la había invitado a cenar ya que ambos se encontraban en Acapulco.

La actriz aclaró los rumores al respecto, respondiendo sí había aceptado la cena con “El sol” de México.

No, invitó a Carla Estrada… obviamente me invitaron a mi pero fue porque invitaron a Carla y a una gran amiga de Carla y ellas me invitaron a mi”, mencionó.