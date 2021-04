Luis Miguel conoció a Michelle Salas tras una prueba de ADN; asegura abogado Ilan Katz

CIUDAD DE MÉXICO.- La relación que Luis Miguel mantiene con sus hijos siempre ha sido complicada, y mientras en la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se empieza a ver cómo fue el trato del cantante con Michelle Salas hace algunos años, ahora el abogado Ilan Katz relató detalles del primer encuentro entre el artista y su primogénita.

“Cuando yo conozco a Stephanie Salas, Stephanie me contrata para demandar a TV Notas porque me decía ‘es que están molestando a mi hija’, y le digo ‘¿por qué la molestan?’, (me responde) ‘porque es hija de Luis Miguel’. Entonces yo dije ‘¿es cierto?’, y me dice ‘sí es cierto’. Yo le dije ‘¿y paga pensión?’, me dice ‘no’, entonces yo le digo ‘ese es el asunto’”, contó Katz durante la entrevista que ofreció en el programa de televisión ‘Me lo dijo Adela’.

Posteriormente, Ilan puntualizó el proceso que tuvo que seguir para obtener una respuesta de “El Sol de México”, además de alabar que la hija de Sylvia Pasquel nunca quiso sacar ventaja de LuisMi con ese proceso legal.

“Contacto a la gente de la disquera, contacto al manager de Luis Miguel, y consigo una cita por fin con Luis Miguel, bueno, nunca con Luis Miguel, con un cuate que (era manager de Luis Miguel) … llegó y me empezó a escuchar, me dijo ‘¿cómo estás?, ¿de qué se trata?’, me escuchó, me dijo ‘¿cuánto quieres?’, le dije ‘eso es lo que quiero’, porque se trataba de llegar a una negociación para tratar de equilibrar los gastos de Michelle en ese momento, la verdad es que Stephanie siempre fue una mujer muy congruente, muy concreta, jamás pidió algo que no fuera, pero sobre todo Michelle quería conocer a su papá y la relación estaba… no había relación”, explicó.

Revela Ilan Katz en Me lo dijo Adela que fue el abogado que llevó el caso entre Michelle Salas y Luis Miguel para que se conocieran. ➡️ https://t.co/NV1zsoTmf5 pic.twitter.com/EjuAXiyUnA — Adela Micha (@Adela_Micha) April 27, 2021

Sobre el momento en que Luis Miguel y Michelle por fin pudieron conocerse, el abogado detalló:

“Se llevó a cabo la negociación. Fuimos a Los Ángeles, un día hicimos las pruebas para Michelle, al día siguiente las hicimos con Luis Miguel, y la enfermera saliendo de hacer la prueba con Luis Miguel, me dijo, era 2 de febrero, y esto fue lo que me dijo ‘no necesitas una prueba, eran calcas’, y dos semanas después se conocieron. Salieron las pruebas positivas y dos semanas después se conocieron bien e iniciaron una super relación”.

Finalmente, Ilan Katz subrayó: “Stephanie se portó a la altura y también Michelle se portó a la altura, porque Michelle era una niña que ya había salido en la Quién, ya había dicho ‘si soy hija de Luis Miguel’, pero fuera de eso, había tenido una relación muy… era una niña muy centrada, la verdad la educaron muy bien, mis aplausos (a su mamá)”.