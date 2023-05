¿Luis Miguel cantando en una de sus peleas? Esto respondió Saúl 'Canelo' Álvarez

Ciudad de México.- El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, develó su figura de cera en el Museo de Cera de la Ciudad de México, un reconocimiento a su destacada trayectoria en el mundo del boxeo.

Durante el evento, Álvarez aprovechó para reflexionar sobre los logros que ha alcanzado en diferentes aspectos de su vida gracias a su reconocimiento como pugilista a nivel mundial.

Saúl "Canelo" Álvarez ya tiene su figura de cera.

Nunca imaginé la magnitud de lo que puedes llegar a ser. Estoy contento y agradecido con todos los que han hecho posible esto", expresó.

La figura de cera de Saúl Álvarez se une a las de otros íconos del deporte y del entretenimiento que han dejado su huella en este famoso museo.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, el tema de Luis Miguel salió a relucir. Resulta que el "Canelo" fue uno de los principales inversionistas en la exitosa bioserie del cantante en la plataforma de streaming Netflix.

Ante la pregunta de si ha considerado la posibilidad de que Luis Miguel cante en sus peleas, Álvarez respondió entre risas: "No, no lo necesito", pero rápidamente rectificó: "Es broma, pero en este momento es complicado, ¿no? Creo que con todo lo que está pasando, sería complicado para Luis Miguel entonar el Himno Nacional, pero no hay que descartarlo".

Finalmente, Saúl Álvarez expresó su interés por llevar su vida a la pantalla chica a través de una serie, pero admitió que en estos momentos no se siente cómodo para embarcarse en ese proyecto.

Aunque reconoce que todo tiene su tiempo y su momento, por ahora su estilo de vida y sus compromisos no le permitirían estar completamente dedicado a un proyecto de esa magnitud.

"En algún momento, no me siento cómodo todavía para hacerlo. Creo que para todo hay tiempo y llegará su momento. Si llegamos a hacer una serie, lo que quiero transmitir es cómo he recorrido el camino para llegar a donde estoy y motivar a la gente, especialmente a los niños y adolescentes, a través de ese documental", explicó el pugilista.