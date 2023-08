Luis Miguel baja al escenario a saludar a reconocida fanática

Ciudad de México.- Las presentaciones de Luis Miguel en su Tour 2023 siguen, y esta vez tuvo una visita especial.

Fue Mirtha Legrand, quien estuvo como espectadora junto a su nieta y bisnieta, cosa que captó la atención del Sol de México, y los demás presentes.

En distintos momentos de la presentación se mostró a la diva en las pantallas disfrutando de la música, y casi al terminar la noche, LuisMi bajó del escenario y se acercó a donde se encontraba Mirtha.

De manera efusiva, el artista de 53 años llegó a saludar a la icónica presentadora, de 96, provocando gran conmoción entre los asistentes, quienes se sorprendieron por esta muestra de afecto del cantante.

Yo ya me estaba yendo porque me dijeron que me convenía irme un rato antes y me dijeron que vuelva, que (Luis Miguel) bajó del escenario. Me dio una rosa blanca y tres besos. Amoroso. Le dije sos un genio, porque tiene una voz…”