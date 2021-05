Luis Miguel: Aracely Arámbula andaba con Fernando Colunga cuando conoció al “Sol”, aseguran

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el enorme éxito que ha tenido la serie biográfica de Luis Miguel y que su vida privada siempre ha sido un misterio, Gustavo Adolfo Infante recordó el día en que Aracely Arámbula conoció al padre de sus hijos.

Fue durante el programa de televisión “De Primera Mano”, en noviembre del año pasado, que el periodista de espectáculos sacó a relucir que “La Chule” dejó a Fernando Colunga cuando conoció a Luis Miguel.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Platicó que en aquella ocasión estaba en Acapulco, en un lugar llamado “El Siete Leguas”, acompañado por Aracely Arámbula y otras personas más, y estaba un imitador de Luis Miguel que empezó a bromear con la actriz, pero nadie entendía lo que estaba pasando.

Infante destacó que le preguntó a Aracely que si porqué bromeaba de Luis Miguel con ella, ya que los chistes eran muy entre ellos, y fue cuando la cantante le platicó lo que había sucedió la noche anterior.

Según el presentador, Aracely había asistido una día antes al centro nocturno “Baby’O” y coincidió con Luis Miguel.



¿Cómo fue el encuentro?

Supuestamente Aracely se acercó al área privada donde estaba el “Sol” con el fin de agradecerle que la invitara a participar en el video de su canción “La Media Vuelta”, al cual no pudo asistir por compromisos de trabajo, pero aún así quería agradecerle.

Esa noche fui al Baby’O para preguntar y me dijeron: ‘Sí, estuvo aquí en la cueva’, que es un área medio privadilla, ahí, ‘y Aracely estuvo aquí con él’. Entonces, terminó la presentación, cortó el listón Aracely Arámbula, y demás, y le habló por teléfono Luis Miguel y se fueron a cenar al ‘Baikal’”, dijo.

Gustavo Adolfo Infante explicó que coincidió con Aracely en Acapulco porque tanto ella como él, eran padrinos de inauguración de un show de comedia del lugar donde se encontraban.

“Pero antes, en la tarde, estaba hablando por teléfono ella y decía: ‘Sí mi amor y no sé qué…’, entonces me dice: ‘Te paso a Fer’. ¡Era novia de Fernando Colunga! Y me pasó a Colunga: ‘Qué onda, Fer, ¿Cómo estás? No, pues qué bueno, gusto en saludarte’. Entonces, era novia de Colunga, cuando conoció a Luis Miguel y le hizo así (señas de adiós con las manos) a Fer. Así la historia”, relató el comentarista.



“La Media Vuelta”

Después de la anécdota de Infante, su compañera, Addis Tuñon resaltó que el productor del video de “La Media Vuelta” fue Pedro Torres, quien le platicó que Luis Miguel quería a Aracely Arámbula como protagonista, pero dijeron que no, que sería Yadhira Carrillo.

“El video de ‘La Media Vuelta’ es el que produce el señor Pedro Torres y es Luis Miguel quien pide a Aracely Arámbula para ese video, pero, me contó a mí el señor Pedro Torres que él dijo: ‘No, Yadhira Carrillo’. Y es justamente ese video, del cual se dijo después que Yadhira dijo: ‘No, yo solamente grabo el video y me voy a mi casa’”, externó.

Gustavo Adolfo Infante agregó que el video se grabó en el restaurante “Centenario” de la Zona Rosa, en la Ciudad de México.