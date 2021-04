Luis Gerardo Méndez estrena podcast titulado "Toxicomanía: El Experimento Mexicano"

CIUDAD DE MÉXICO. – El actor y productor mexicano, originario de Aguascalientes, Luis Gerardo Méndez, ha aprovechado el día “4/20” para estrenar el podcast “Toxicomanía: El experimento mexicano”, para el cual se guio en una historia basada en hechos reales y ambientada en el México de los años 40.



Por medio del Instagram oficial del proyecto, Méndez y su equipo explican que el 17 de febrero de 1940, el General Lázaro Cárdenas expidió el Reglamento Federal de Toxicomanías.



En esa época, el Dr. Leopoldo Salazar Viniegra comenzó un programa para sacar a los pacientes de sus adicciones, algo que menciona Gerardo en el video, es que está sorprendido de que más gente no sepa sobre el médico que pudo cambiar el curso de la historia, si hubiera podido continuar con sus investigaciones.



Inmediatamente me enganché con la historia porque no tenía idea de que eso sucedió. Para ser honesto, el 99 por ciento de la gente que conozco en México no tiene idea de que las drogas eran legales en los años 40”, expresó Gerardo para los medios.