Luis Gerardo Méndez disfruta trabajar con Adam Sandler

CIUDAD DE MÉXICO.- El trabajo de Adam Sandler tuvo gran influencia en la comedia del mexicano Luis Gerardo Méndez. Precisamente por eso, el protagonista de Nosotros los Nobles se negó a hacer la versión mexicana de La Mejor de Mis Bodas.



Esa es la cinta de Adam que más me marcó. Alguien me ofreció un remake y dije que no porque no creo que puedas hacerlo. Perdón al productor que lo va a hacer, pero creo que los clásicos así no debes hacerlos otra vez", reveló Méndez.