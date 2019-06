Luis Gerardo Méndez y Adam Sandler en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Adam Sandler estuvo de visita en México en compañía de Luis Gerardo Méndez para promocionar “Misterio a bordo”, cinta disponible sólo en Netflix.

El actor mexicano señala que trabajar con personalidades como Adam Sandler y Jennifer Aniston fue un sueño hecho realidad.

Es algo irreal, siempre fui fan de ‘friends’ y de las películas de Adam Sandler

“Aunque lo soñaba, ellos son como la realeza de Hollywood, de ese tamaño es mi emoción”, comentó.

Por su parte, Adam señala como fue su experiencia al realizar esta película a lado de Aniston y Méndez.

"Creo que Jennifer es una de las damas más divertidas que haya conocido, me gusta estar con ella y hacer películas; ella es divertida, graciosa y la pasé muy bien con ella. A Luis lo amo, es muy divertido y un gran actor, conquistó en la premier de LA. Charlize Theron también fue productora y estoy orgulloso de trabajar con ella".

A la vez dio a conocer su deseo de realizar una película mexicana.

"Estoy feliz de estar aquí, me encantaría hacer una película en México, no sé cuándo pero se que lo haría. Hay directores que me encantan, me gustaría estar alguna vez en una de sus películas, quizá algún día pueda suceder; comedia o lo que sea, sólo me gustaría hacer una película aquí. Eugenio es un gran amigo mío, lo amo y algún día me gustaría trabajar con él", señaló el actor estadounidense.

Misterio a bordo trata de una pareja que viaja a Europa y se enreda en el asesinato de un multimillonario, acusados del delito, deciden resolver el misterio y limpiar sus nombres; Dany Boon, Luke Evans, Shiori Kutsuna, Gemma Arterton, John Kani, Ólafur Darri Ólafsson y Erik Griffin completan el elenco del filme que se estrena este viernes a nivel global.