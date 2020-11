"Luis García me pateaba, luego pedía perdón de rodillas", revela Kate del Castillo

CIUDAD DE MÉXICO.- Las agresiones que Kate del Castillo sufría durante su matrimonio con el ex mundialista con México, Luis García, ya era conocidas e incluso se hablaba del tema cada que el nombre del actual comentarista deportivo se colocaba entre las tendencias de Twitter.

No obstante, ahora la famosa actriz dio más detalles de lo que vivió al lado de García Postigo en Red Table Talks: The Estefans. La protagonista de La Reina del Sur se casó con el ex futbolista en 2001, pero el maltrato deterioró la relación hasta su final en 2004.

Era muy gracioso, fascinante, encantador... pero luego lloraba hasta cansarse, me abrazaba y se ponía de rodillas diciendo '¡por favor, por favor', perdóname, necesito ayuda'", cuenta del Castillo.

Afirmó que "estaba muy enamorada" y que trató "hacer de todo para que funcionara", hasta en la luna de miel, reveló que esperaba que Luis se durmiera para poder salir y llorar, "no sabía que hacer", recuerda.

Añade que cada que Luis García volvía a casa sentía mucho miedo, por lo que fingía estar dormida y escuchaba como su corazón se aceleraba.

"El era un hombre distinto. Yo literalmente tenía miedo. Recuerdo estar dormida, bueno, fingir que estaba dormida, y escuchar las llaves y mi corazón comenzaba ¡bum, bum, bum!".

También contó que a veces la golpeaba y pateaba, o hasta intentó estrangularla, y también la agedía de manera mental.

"Este hombre me rompió, yo pensé que tenía un autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo me decía que tenía que tomar clases de actuación, que era una pésima actriz, que fuera a la escuela".