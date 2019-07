Luis Fonsi apoya desde Lima las protestas contra el gobernador de Puerto Rico

Lima.- El cantante Luis Fonsi apoyó este lunes desde Lima las manifestaciones que exigen la dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tras el escándalo político desatado por la participación del mandatario en un chat en el que se mofaba con otros funcionarios de figuras conocidas de la isla.



Hoy es un día histórico, es un día muy importante donde el pueblo está diciendo: ¿sabes qué? Ya basta, estamos cansados, afirmó Fonsi durante una rueda de prensa en Perú a propósito de su participación en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos Lima 2019 el próximo viernes.



El artista agregó que "dentro de lo difícil y lo incómodo que es la situación que estamos viviendo, me da mucha alegría ver a un pueblo unido y a un pueblo que no habla de partidos políticos, sino que simplemente quiere decir: renuncia Ricky", haciendo eco del lema que se ha popularizado en redes sociales y las calles de la isla.



"El pueblo de Puerto Rico merece un cambio y yo me uno a todas las voces de nuestro pueblo, y creo que hay que seguir luchando para que haya un cambio y podamos empezar de nuevo", expresó.

Fonsi aprovechó la presencia de los medios internacionales para enviarle "un beso bien grande" al pueblo de Puerto Rico: "estamos con ustedes, sigan luchando, ¡Ricky renuncia!", exclamó.El popular cantante arribó este lunes a Lima y dijo estar feliz en la capital peruana por su participación en el evento deportivo, pero añadió que "mitad" de su "corazón está en la isla".En esta jornada, varios de los cantantes más conocidos de Puerto Rico, como Rpara pedir la dimisión del gobernador.Esta es la segunda protesta masiva que tiene lugar en la isla después de la del pasado miércoles 17 de julio en el Viejo San Juan, liderada por algunos de estos artistas.Los asistentes piden la renuncia de Rosselló por su participación, junto a miembros de su círculo íntimo en el Gobierno, en un chat en el cual se mofan y burlan de periodistas, artistas, miembros de la comunidad LGBTI y políticos.El gobernador anunció este domingo que aceptará un eventual juicio político, que se mantendrá en el poder y que no se presentará a la reelección. Además, dimitió de su cargo de presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el poder, puesto que será asumido por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.