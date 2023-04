Luis Felipe Tovar estalla contra Tenoch Huerta y ''Poder prieto''

Ciudad de México.- Luis Felipe Tovar se pronunció contra la postura de Tenoch Huerta durante su estadía por la alfombra roja de las ‘’Diosas de plata'' con relación a la presunta discriminación en la industria por su color de piel.

Ya que algunas personalidades se han unido al colectivo Poder prieto, es que ahora Tovar expresó su negativa ante dicha iniciativa que encabezan sus colegas.

Yo no acabo de entender ¿qué es lo que están haciendo?, no alcanzo a entender ¿qué es lo que piden?, ¿qué es lo que quieren lograr?, porque yo he trabajado durante 40 años en el mundo de la actuación, he trabajado durante toda mi vida en el mundo del cine, nunca me he puesto etiquetas, yo no sé ¿por qué lo quieren hacer?”

Expresó Luis Felipe.

No comparten problema

Después de que Tenoch Huerta mencionara que por su color de piel lo han encasillado en ciertos papeles, el intérprete que ha formado parte de exitosas cintas como “El callejón de los milagros”, “Todo el poder” y “Cilantro y perejil” mencionó que a él jamás le ha ocurrido algo parecido.

“Yo nunca me he sentido ni marginado, ni discriminado, y he trabajado en México y fuera de México”, manifestó el actor de 61 años.

Conjuntamente, Tovar se refirió a las críticas que han recibido los actores que están en contra del racismo. “Yo creo que uno es príncipe de su silencio, y esclavo de sus propias palabras, para tener la lengua larga, hay que tener la cola muy corta”, declaró al respecto.

Finalmente, el actor que recientemente participó en el melodrama “Mi secreto” dijo que él no conoce por completo lo que defiende Poder Prieto por un importante motivo. “Yo no conozco sus discursos porque sus discursos a mí no me interesan porque no me identifico con ellos, así de sencillo”, remató.